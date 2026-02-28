La Pasticceria Atena tra le migliori d'Italia: ancora sulla guida del Gambero Rosso

L’approdo nella guida “Pasticceri & Pasticcerie” del Gambero Rosso risale a oltre dieci anni fa. Da allora la Pasticceria Atena di Sabbioneta continua a confermarsi tra le realtà di riferimento non solo del territorio, ma anche a livello nazionale.

La titolare Francesca Margini esprime soddisfazione per l’ennesima segnalazione sulla prestigiosa guida, che rappresenta l’ultimo traguardo di un percorso pluridecennale partito nel 1976 ed intrapreso con successo dalla famiglia Margini. Un punto di riferimento per gli amanti del gusto del comprensorio e non solo, capace di consolidare nel tempo qualità e tradizione. Nel 2021 il riconoscimento del titolo di attività storica da parte di Regione Lombardia.

Ancora una volta la pasticceria della Città Ideale, situata in via Vespasiano Gonzaga, è stata inserita tra le migliori d’Italia, ottenendo la valutazione di due Torte su un massimo di tre previste dalla guida, sistema che premia, tra le altre cose, l’eccellenza della produzione artigianale e del servizio

“Anche quest’anno siamo stati inseriti tra le pasticcerie migliori d’Italia con la valutazione di due torte. E’ bello vedere come la nostra tradizione familiare venga riconosciuta a livello nazionale. Essere presenti sulla Guida del Gambero Rosso è per noi sempre un motivo di grandissimo orgoglio e soddisfazione, il riconoscimento degli sforzi quotidiani che portiamo avanti con passione e dedizione da una vita.”

© Riproduzione riservata