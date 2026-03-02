Interflumina È Più Pomì, stagione invernale ricca di medaglie e risultati importanti

Con la disputa dei campionati regionali cadetti indoor tra Saronno e Bergamo si è conclusa la stagione invernale per gli atleti dell’Interflumina È Più Pomi. I risultati, ancora una volta, sono stati gratificanti. Rita Buglia ha vinto con il record personale di 9″19 la prova dei 60hs e rappresenterà la Lombardia al meeting di Ancona a metà marzo. Molto bene anche Valentina Fantini che si è piazzata seconda nel salto con l’asta con 2,60 e sesta nel lungo con 4,93.

Nel salto con l’asta di rilievo il bronzo di Ginevra Mattioli con 2,40 e il quinto posto di Irene Federici con 2,30. Nal salto triplo in progresso Agata Moschini arrivata a 10,26 e Irene Degli Esposti con 10,24.

Le ultimissime gare invernali hanno messo in luce anche i lanciatori. L’atleta Marcelo Navas ha vinto le gare nazionali Fispes ad Ancona del lancio del disco con 34,06 e del getto del peso con 10,11. La lanciatrice di disco Melissa Boldrini,categoria juniores, dopo il terzo posto ai Regionali si è confermata ai tricolori di lanci invernali con un settimo posto di prestigio lanciando a 39,37.

Tra gli altri brillanti risultati dell’inverno vediamo la vittoria di Asia Artoni al meeting di Modena sui 60 piani allieve con 8″04, la bellissima prestazione di Aurora Cavalca che dopo poche gare è arrivata a 7″78 sui 60 piani Junior, risultato limite per i nazionali. Vicinissimo al limite nazionale ci è arrivato Emanuel Assenso anche lui junior,con 7″05 sui 60 quando la Fidal voleva 7″04.

Tra le giovanissime ottimo trend anche per Lucia Buglia autrice di una doppietta ai provinciali di categoria. La ragazza di Viadana ha vinto sia i 60 piani che i 60 ostacoli con ottimi tempi. Per lei rispettivamente 8″41 e 9″91.

