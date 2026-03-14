Servizio Civile Universale: sei posti al MuVi di Viadana

Servizio Civile Universale: sono sei i posti messi a disposizione dal Comune di Viadana. I volontari, di età compresa tra i 18 e i 28 anni saranno impegnati per 12 mesi presso il MuVi nei settori Biblioteca, Cultura e Informagiovani, ricevendo formazione, esperienza pratica e un compenso mensile di 519,47 euro.

I posti disponibili sono così distribuiti: 4 in Biblioteca (di cui uno riservato a persone con disabilità), 1 nel progetto Cultura e 1 presso l’ufficio Informagiovani. Durante il servizio, i partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare competenze spendibili nel mondo del lavoro e riceveranno un attestato ufficiale rilasciato da Mestieri Lombardia. Inoltre, grazie alla Legge 74/2023, gli operatori volontari possono beneficiare di agevolazioni nei concorsi pubblici.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma DOL all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14.00 dell’8 aprile 2026. Non saranno accettate domande inviate con modalità differenti e ogni candidato può presentare una sola domanda per un unico progetto e una sola sede.

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