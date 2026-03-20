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Cronaca

Candidature aperte per il Servizio Civile Universale con Padana Soccorso fino all'8 aprile

Servizio Civile Universale: c'è tempo fino all'8 aprile per candidarsi al bando con Padana Soccorso ODV

I mezzi di Padana Soccorso
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C’è tempo fino all’8 aprile per candidarsi al bando del Servizio Civile Universale con Padana Soccorso ODV, realtà attiva nel territorio nell’ambito dell’assistenza pubblica.

Un percorso importante, promosso nell’ambito della rete ANPAS, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni e che prevede un impegno di 12 mesi, per 25 ore settimanali, con un rimborso mensile di 519 euro. Un’opportunità che consente di entrare a far parte del mondo del soccorso e della solidarietà, acquisendo competenze utili sia dal punto di vista umano che professionale.

I volontari selezionati contribuiranno attivamente ai servizi offerti dalla Padana Soccorso sul territorio. Per informazioni e candidature è possibile rivolgersi alle sedi di San Giovanni in Croce in via G.Aragona, 2 (0375/310334) e Casalmaggiore in via G.Pascoli, 23 (03754/2311) oppure consultare il sito di www.padanasoccorso.jimdofree.com. Un’occasione concreta per mettersi in gioco e vivere un’esperienza formativa al servizio della comunità.

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