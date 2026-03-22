Arces, raccolti oltre 100 scatoloni di beni di prima necessità per Niscemi

Grazie all’impegno di Arces Viadana Odv e dell’associazione Ali di Leonardo, nelle scorse settimane è stata promossa una raccolta fondi congiunta a favore delle famiglie colpite dall’emergenza causata dal dissesto idrogeologico. L’iniziativa, realizzata anche con il supporto delle associazioni CLM di Monticelli Terme e Bereschit di Brescello, ha già permesso di raccogliere oltre 100 scatoloni tra generi alimentari e capi di vestiario.

Un appello urgente, però, arriva dal presidente di Arces, Giuseppe Guarino: “Per poter spedire il materiale a Niscemi abbiamo bisogno della disponibilità di un mezzo di trasporto. Chi può darci una mano può contattare Arces recandosi presso la nostra sede o visitando il nostro sito internet dove troverà tutti i riferimenti utili”. L’iniziativa solidale ha unito cittadini, imprese e associazioni, in una vera e propria gara di generosità.

“Niscemi – sottolinea Guarino – non è solo un punto sulla mappa, è una comunità ferita che abbiamo deciso di supportare”. Come detto, Arces e Ali di Leonardo hanno promosso un intervento anche in Calabria, dove recenti esondazioni hanno danneggiato circa 700 famiglie. Partendo dal Viadanese, la risposta del volontariato si è dunque mossa su più fronti.

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