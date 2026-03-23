Riforma disabilità: a Mantova al via lavori del tavolo territoriale

ATS Val Padana annuncia l’avvio ufficiale dei lavori del Tavolo di coordinamento territoriale per l’attuazione della Riforma Disabilità, previsto dal d.lgs. 62/2024.

Il Tavolo è coordinato da ATS Val Padana e nasce per garantire una governance multidisciplinare, stabile e condivisa tra tutti gli attori coinvolti: istituzioni, enti del territorio, mondo sanitario, sociale, scolastico e del Terzo Settore, INPS, INAIL e i servizi per l’inclusione. L’obiettivo è accompagnare in maniera unitaria e coordinata la profonda trasformazione del sistema di accertamento, presa in carico e progettazione di vita delle persone con disabilità. La riforma infatti introduce una visione nuova della disabilità, fondata sul modello bio-psico-sociale, sui diritti umani e sull’inclusione, superando il precedente approccio medico‑legale e settoriale.

Al centro del percorso si colloca quindi la persona, con i suoi bisogni e contesti di vita: la disabilità viene letta non più come semplice condizione clinica, ma come risultato dell’interazione tra persona e ambiente, secondo il quadro di riferimento della Convenzione ONU (CRPD).

Tra le principali attività in corso ci sono il monitoraggio della fase di sperimentazione avviata sul territorio; l’armonizzazione dei processi operativi tra ATS, ASST, Ambiti territoriali, INPS e altri enti; la definizione di procedure comuni, modulistica e protocolli aggiornati; il supporto alla costruzione dei Progetti di Vita personalizzati; la condivisione di buone prassi e strumenti formativi.

Parallelamente al Tavolo è stato istituito un gruppo di lavoro ristretto, con funzioni tecniche, per predisporre documentazione operativa condivisa, aggiornare i protocolli sociosanitari tra Ambiti e ASST, supportare l’organizzazione delle nuove fasi del percorso (certificato medico introduttivo, valutazione di base INPS, progettazione di vita multidimensionale), promuovendo così il superamento delle difficoltà insite nel nuovo processo.

Sono già state prodotte le prime informative rivolte rispettivamente a cittadini e operatori, mentre è in corso la definizione di un piano di comunicazione territoriale unitario.

“L’avvio dei lavori segna un passaggio decisivo verso un sistema che punta alla semplificazione, all’omogeneità territoriale e alla qualità della vita delle persone con disabilità – sottolineano il Direttore Generale Stefano Manfredi e il direttore sociosanitario Ilaria Marzi ATS Val Padana – La riforma rappresenta un’opportunità storica per ripensare i servizi a partire dai diritti e dai progetti di vita delle persone. Il lavoro condiviso tra istituzioni e comunità è la chiave per un cambiamento efficace e sostenibile”.

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