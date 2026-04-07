Corsi professionalizzanti gratuiti per assistenti familiari: iscrizioni aperte

A Viadana prende il via un corso professionalizzante per Assistenti Familiari, pensato per rispondere alla crescente richiesta di figure qualificate nell’assistenza alla persona.

Il percorso, della durata di 160 ore, offre competenze su igiene, mobilità, gestione dell’ambiente domestico, primo soccorso e sicurezza, oltre a capacità relazionali fondamentali per operare a domicilio. Al termine sarà rilasciato un attestato di competenza, previo rispetto della frequenza minima del 90%.

L’iniziativa, finanziata da Regione Lombardia tramite il bando GOL, è gratuita previa verifica dei requisiti. Il corso è promosso da Energheia Impresa Sociale Srl, in collaborazione con lo Sportello Badanti dell’Azienda Speciale Consortile Oglio Po e il Centro Sociale Papa Giovanni XXIII.

Le iscrizioni sono aperte contattando il numero 0375 671855. Il corso partirà a maggio al raggiungimento di almeno 10 partecipanti.

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