Liste d'attesa: anche a Casalmaggiore arriva lo Sportello Salute

Anche a Casalmaggiore approda lo Sportello Salute, un nuovo servizio di informazione e tutela dedicato ai cittadini che riscontrano difficoltà nell’accesso alle prestazioni sanitarie, in particolare a causa delle lunghe liste di attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici.

L’iniziativa, che si inserisce nella rete del Coordinamento Lombardo Sportelli Salute, già attiva in diverse province della Lombardia con 74 sedi, è promossa e gestita a livello locale da un gruppo di volontari composto da Giuseppina Scarpa, Laura Passerini, Paola Lucchini e Pierluigi Pasotto.

“Gli sportelli salute – precisano i referenti – attraverso ricorsi individuali e collettivi, si pongono al fianco del cittadino per tutelare i suoi diritti qualora l’erogatore pubblico non ne garantisca il rispetto. L’obiettivo è quello di ottenere la prestazione entro i tempi massimi previsti presso strutture pubbliche nell’ambito territoriale di assistenza nel rispetto del principio di prossimità e raggiungibilità”. Il servizio sarà attivo gratuitamente presso il Centro Sociale Primavera ogni sabato mattina, dalle 9:30 alle 11:30, su appuntamento da fissare tramite un numero telefonico dedicato, contattabile il lunedì e il mercoledì dalle 9:00 alle 12:00. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.sportellisalute.lo.it.

“L’obiettivo dello Sportello – proseguono i promotori, a livello locale, dell’iniziativa – è quello di difendere e riconquistare, insieme ai cittadini, un servizio sanitario pubblico, laico e universale, ribadendo il principio della salute come diritto. Tra le attività previste rientrano l’attivazione di ricorsi individuali per il rispetto dei tempi massimi di attesa e la promozione di ricorsi collettivi nei casi di disservizi diffusi“.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla sede del Centro Sociale Primavera, in via Aldo Formis 14 a Casalmaggiore, oppure contattare il numero dedicato 3520358044 o scrivere all’indirizzo email sportellosalutecasalmaggiore@gmail.com. Per ulteriori chiarimenti è inoltre disponibile il numero 349 279 9745.

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