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Sport

Due ruote all'assalto del Bike Park: a Viadana una domenica di sport

di Giovanni Gardani

"Siamo felici di confrontarci con ragazzi provenienti da diverse province e regioni limitrofe, come Reggio, il Veneto, il Mantovano e il Cremonese"

Un momento della conferenza di presentazione (video Alessandro Osti)
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Bici protagoniste a Viadana domenica prossima, con una sfida che, essendo sotto l’egida della Federazione, coinvolge non solo il comprensorio locale ma tutto il Nord Italia.

«Abbiamo tutte le categorie dalla G1 fino alla G12 – spiega Damiano Oliva del Team Viadana Bike – quindi dai 7 ai 12 anni. Inoltre organizzeremo anche una prova promozionale, così anche i più piccoli potranno cimentarsi sul percorso dove gareggeranno i loro compagni un po’ più grandi. Speriamo in una buona partecipazione: ad oggi siamo già a 110 iscritti e confidiamo di raggiungere numeri ancora più alti, considerando che le iscrizioni resteranno aperte fino a venerdì».

Il bike park, riorganizzato dal Team Viadana Bike con materiale di riciclo, garantirà divertimento per tutti. «Come società GiocainBici – spiega la dirigente Barbara Bodini – parteciperemo alla gara di domenica e siamo felici di confrontarci con ragazzi provenienti da diverse province e regioni limitrofe, come Reggio, il Veneto, il Mantovano e il Cremonese. Il progetto GiocainBici, che ha sede principalmente nel Casalasco, coinvolge anche Viadana: attualmente contiamo sette tesserati viadanesi. Speriamo che iniziative come questa possano essere anche un’occasione promozionale per fare scouting e avvicinare nuovi bambini».

«Il circuito – sottolinea il sindaco Nicola Cavatorta – situato nelle adiacenze di via al Ponte, rappresenta un luogo importante con un duplice valore: da un lato la riqualificazione dell’area, già avviata da tempo, e dall’altro la promozione dell’attività motoria tra i più giovani».

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