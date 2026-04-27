Paura a Gallipoli, grosso squalo attacca un’imbarcazione

(Adnkronos) –

Momenti di terrore al largo di Gallipoli, in provincia di Lecce in Puglia, dove alcuni diportisti si sono trovati ‘faccia a faccia’ con un grande esemplare di squalo mako. L’animale ha urtato violentemente la loro imbarcazione mentre si trovavano non troppo distanti dalla costa.

Il tutto è stato documentato in un video poi condiviso sui social, condiviso da Giuseppe Zacà. “Con un movimento improvviso, potente, ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca. Un tonfo secco, seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa. La prua ha sobbalzato e il motore ha fatto un rumore metallico, come se qualcuno gli avesse dato una mazzata”, si legge nel post che accompagna il filmato su Facebook.

“Uno colpo di coda. Diretto al motore di prua. Per un attimo nessuno ha respirato. Ci siamo guardati, occhi spalancati, metà tra lo stupore e quella paura primitiva che ti prende quando capisci che non sei tu al comando. Lo squalo è rimasto lì ancora qualche secondo, poi, come se si fosse stancato del gioco, ha virato lentamente ed è scomparso nel blu scuro da cui era venuto. Il silenzio è tornato, ma non era più lo stesso”, conclude. .