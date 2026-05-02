Ultime News

2 Maggio 2026 Rugby: 600 giovani atleti in campo per la 13ª Coppa Leonero
2 Maggio 2026 Stelle al merito del lavoro, onorificenze consegnate anche a 15 cremonesi
2 Maggio 2026 "Domenica al museo": ingresso gratuito al Diotti e al Bijou di Casalmaggiore
2 Maggio 2026 Sabbioneta, nuovo automezzo per l’ufficio tecnico comunale
2 Maggio 2026 Piadena Drizzona, ok il rendiconto: i numeri della maggioranza, le critiche della minoranza
Nazionali

Trump: “Finito con l’Iran prenderemo il controllo di Cuba”

(Adnkronos) – Dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, Donald Trump è tornato nelle scorse ore a parlare di Cuba, e – con tono scherzoso, come evidenzia la Cnn – ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne “prendano il controllo”. “E’ originario di un posto che si chiama Cuba, un posto di cui prenderemo quasi immediatamente il controllo”, ha detto il presidente americano rivolgendosi a una persona tra la folla che lo ascoltava durante un evento in Florida. 

Nel suo intervento Trump ha collegato tutto a quanto accade in Medio Oriente. “Prima ne finiremo una, mi piacerebbe concludere il lavoro”, ha affermato, riferendosi all’Iran. “Di ritorno dall’Iran, faremo sì che una delle nostre grandi unità, forse la portaerei Uss Abraham Lincoln, la più grande al mondo, si avvicini, si mantenga a circa 100 metri dalla costa e ci diranno ‘molte grazie, ci arrendiamo’”, ha aggiunto, alludendo a quella che – a suo avviso – potrebbe essere una risposta delle autorità cubane, mentre il pubblico rideva. 

Cuba ha già definito “illegali” e “abusive” le nuove sanzioni annunciate dagli Usa. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...