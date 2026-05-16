Nigeria, Trump: “Eliminato numero 2 dell’Isis a livello globale”. Chi era al-Minuki

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le forze americane e nigeriane hanno ucciso un alto comandante dell’Isis, numero due del gruppo terroristico. “Su mio ordine, le coraggiose forze americane e le forze armate nigeriane hanno eseguito in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa per eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo”, ha dichiarato Trump in un post su Truth Social.

Il presidente ha identificato l’obiettivo come “Abu-Bilal al-Minuki, numero due dell’Isis a livello globale”, aggiungendo che “non terrorizzerà più i popoli africani, né contribuirà a pianificare operazioni contro gli americani”.

Abu-Bilal al-Minuki era nato nel 1982 nello stato nord-orientale nigeriano di Borno, al confine con Camerun, Ciad e Niger. Era stato designato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti come terrorista globale appositamente designato (Sdgt) l’8 giugno del 2023. Nome completo Abu Bakr ibn Muhammad ibn ‘Ali al-Mainuki, aveva come base il Sahel ed era un funzionario di spicco nella divisione del Lago Ciad della Direzione Generale delle Province (GDP) dell’Isis.

Secondo alcune fonti, Al-Mainuki ha ricoperto una posizione di comandante regionale all’interno dell’Isis sin dall’esecuzione di Mamman Nur, leader della Provincia dello Stato Islamico dell’Africa Occidentale (Iswap), avvenuta nel 2018. Al-Mainuki era uno dei principali rivali di Nur e, in quanto figura di spicco dell’Iswap, è stato descritto come un militante intransigente. Secondo analisti regionali, Al-Mainuki aveva un rapporto difficile con il leader di Boko Haram, Abubakar Shekau. Tra il marzo del 2015 e l’inizio del 2016, Shekau rifiutò la richiesta dell’Isis di inviare combattenti in Libia. Al suo posto lo fece Al-Mainuki, che all’epoca era comandante dell’Iswap nella regione del Lago Ciad. Questo contribuirà a peggiorare le relazioni tra i due leader.