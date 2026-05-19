Treni in sosta notturna a Piadena, Piloni: “Servono soluzioni per ridurre i disagi”

I residenti della zona della stazione di Piadena Drizzona continuano a segnalare la criticità dei rumori notturni provocati dai treni in sosta con motori accesi. Infatti, da alcune abitazioni dell’aria adiacente alla stazione sono stati esposti striscioni di protesta per sensibilizzare circa questa annosa problematica. Sulla vicenda torna nuovamente il consigliere regionale Matteo Piloni.

L’esponente dem a Palazzo Lombardia, che sulla questione aveva già presentato una interrogazione alla giunta regionale, ha scritto una lettera all’assessore ai Trasporti Franco Lucente e ai referenti Trenord e RFI.

“La modalità parking – esordisce Piloni – è ripresa lo scorso 11 maggio dopo un periodo di sospensione, come comunicato sia a me nella risposta alla mia interrogazione sia all’amministrazione comunale. Comprendo le esigenze tecniche e operative legate ai lavori di raddoppio della tratta ferroviaria e la necessità di garantire la regolarità del servizio nelle prime ore del mattino, ma il disagio per i residenti continua a essere significativo e si rende necessario individuare soluzioni definitive che possano ridurre la problematica per la cittadinanza”.

“Per questo – conclude l’esponente dem a Palazzo Lombardia – ho chiesto un aggiornamento sugli sviluppi della situazione e sulle eventuali misure tecniche o organizzative che si intendono adottare per mitigare il problema”.

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