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Bullismo, Aurigemma: “Non relegabile a fatto emergenziale, istituzioni siano sentinelle”

(Adnkronos) – “Il bullismo non è soltanto un fatto emergenziale, non può essere relegato a singole responsabilità individuali. Il compito delle istituzioni è ascoltare il disagio e avere il polso di una situazione che è in continua evoluzione, svolgendo un ruolo determinante e fondamentale: quello di essere delle sentinelle”. Così il presidente del consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma nel suo intervento alla Maratona del Bullismo 2026 organizzata dall’Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos.  

“I dati delle nostre questure ci dicono che il problema bullismo continua ad aumentare, e non sono numeri reali: molti per timidezza o vergogna non sono inseriti in questo conto”. Per questo, prosegue Aurigemma, “è importante essere coscienti e avere controllo del territorio: il mondo della scuola deve essere un mondo dove si accompagnano i ragazzi e non può diventare un luogo che può mettere a rischio il futuro degli adolescenti. Come consiglio regionale del Lazio, non faremo mai mancare la nostra presenza” qui e “faremo in modo tale da creare una vera e propria rete oper trasmettere quel senso di sicurezza che le istituzioni devono trasmettere”. 

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