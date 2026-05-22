Romeo, Dara e Cappellari a Viadana per sostenere Mara Azzi

Ultima mattinata di campagna elettorale oggi al mercato settimanale di Viadana, dove la Lega ha organizzato un incontro pubblico al proprio banchetto in via Verdi insieme a esponenti locali, regionali e nazionali del partito.

All’iniziativa hanno partecipato il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, il deputato Andrea Dara, il consigliere regionale Alessandra Cappellari, la candidata sindaca Mara Azzi, il commissario della Lega di Viadana Carlo Avigni e il sindaco di Guidizzolo Stefano Meneghelli, oltre ai consiglieri uscenti, militanti e simpatizzanti della sezione viadanese della formazione politica.

Durante la mattinata numerosi cittadini si sono fermati al gazebo per confrontarsi con i rappresentanti della Lega, affrontando temi legati sia alla politica locale sia a quella nazionale. Tra i temi emersi, come evidenziato dai militanti della sezione locale, “particolare attenzione è stata dedicata alle prospettive future della città e alle proposte inserite nel programma elettorale della coalizione a sostegno di Mara Azzi”.

Nel corso dell’incontro il senatore Romeo ha inoltre preso visione del programma elettorale e del “diario di bordo” realizzato dalla sezione cittadina della Lega, documento che ripercorre “35 anni al servizio dei cittadini viadanesi” e che il partito considera uno strumento programmatico per l’attività amministrativa futura.

Dal gruppo locale della Lega arriva infine un richiamo al rapporto con il territorio e con gli elettori. “La Lega ha dato prova negli anni di saper difendere il territorio e soprattutto di saper ascoltare i cittadini scegliendo il proprio candidato sindaco senza imposizioni dall’alto”, spiegano i militanti della sezione viadanese, rilanciando lo slogan della giornata: “Il futuro non si attende, si costruisce insieme”.

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