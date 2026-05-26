Ultime News

26 Maggio 2026 Fabrizia Zaffanella:“Il centrosinistra ha pagato la divisione, ora serve ricostruire”
26 Maggio 2026 Giovedì l’addio a Laura Varliero, lutto per la giovane di 19 anni
26 Maggio 2026 Lidia Culpo: “Ripartiremo dai giovani per costruire un nuovo centrosinistra”
26 Maggio 2026 Nicola Cavatorta: “Ora si apre una nuova partita, il ballottaggio rimescola tutto”
26 Maggio 2026 "Pillole di Salute”, a Torre incontro sulla postura durante la camminata
Nazionali

MotoGp, Marquez rientra dall’infortunio: “Ci vediamo al Mugello”

(Adnkronos) –
Quando torna Marc Marquez? Il pilota della Ducati è sempre più vicino al rientro in MotoGp. “Ci vediamo al Mugello”, ha scritto sui propri profili social Marquez, annunciando così il ritorno in pista per il Gp d’Italia in programma nel prossimo fine settimana. 

Il 33enne pilota catalano della Ducati ha avuto oggi il via libera dei medici a partire per la Toscana dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime due gare. Giovedì mattina, come da prassi, saranno i medici del circuito a dover dare l’ok definitivo per scendere in pista.  

A Le Mans, Marquez aveva riportato la frattura al quinto metatarso del piede destro nella Sprint, costringendolo a un intervento chirurgico effettuato lo scorso 10 maggio.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...