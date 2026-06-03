Maltempo nel Casalasco, Piloni chiede lo stato di calamità naturale

Campi devastati, raccolti compromessi e aziende agricole in difficoltà. Dopo le forti perturbazioni che hanno interessato in particolar modo il Casalasco, il consigliere regionale Matteo Piloni interviene chiedendo misure urgenti a sostegno del comparto agricolo lombardo colpito dal maltempo.

L’esponente dem a Palazzo Lombardia, commentando i danni causati sul territorio, in particolar modo nei comuni di Solarolo Rainerio, Voltido, San Giovanni in Croce, Casteldidone, Rivarolo del Re, Martignana, Casalmaggiore, Motta Baluffi, Gussola, Scandolara Ravara e Torricella del Pizzo, sollecita Regione Lombardia affinché, a sua volta, possa attivarsi ponendo la questione all’esecutivo:

“Per sostenere il settore agricolo duramente colpito – afferma il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, segretario in ufficio di presidenza della commissione Agricoltura – è importante che sia concesso al più presto lo stato di calamità naturale, perché i danni del maltempo, o meglio, della crisi climatica, sono davvero ingenti e stanno mettendo in ginocchio tutto il comparto agricolo e agroalimentare, con produzioni compromesse e strutture danneggiate. Se le verifiche dei danni dimostreranno l’entità che i primi rilievi stanno dando, la Regione dovrà attivarsi immediatamente e pretendere che il Governo agisca al più presto, a difesa delle nostre aziende, per le tantissime famiglie che vi lavorano e per le nostre eccellenze alimentari”.

“In questi ultimi anni – prosegue il rappresentante del Pd – abbiamo più volte sollecitato la giunta regionale a dotarsi di un fondo speciale per poter affrontare queste situazioni che sono sempre più frequenti. Non possiamo sempre e solo rincorrere l’emergenza, che tra l’altro non è più tale. Il cambiamento climatico è una realtà. E il Governo deve supportare questa necessità”.

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