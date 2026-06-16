Un weekend negli anni ’90: Piazza Manzoni fa festa a Viadana

Un tuffo nelle atmosfere, nelle musiche e nei colori di un decennio che continua a evocare ricordi per intere generazioni. Domenica 14 giugno Piazza Manzoni a Viadana ha ospitato una tappa di “Voglio Tornare Negli Anni ’90”, il live show itinerante che porta in tutta Italia le hit e l’immaginario del periodo compreso tra gli anni Novanta e i primi Duemila.

L’evento, a ingresso gratuito e promosso dall’Assessorato agli Eventi del Comune, ha animato il centro cittadino con musica, animazione ed effetti scenografici. Sul palco sono risuonati i grandi successi dance e pop degli anni ’90, per una serata che ha fatto convergere nel centro storico di Viadana centinaia di persone. Il format propone uno spettacolo dedicato alle canzoni che hanno segnato un’epoca, con un repertorio che spazia tra dance, pop e classici che ancora oggi fanno cantare e ballare il pubblico.

Per gli appassionati del genere non sarà necessario attendere molto per la prossima occasione. La tournée farà infatti tappa nuovamente sul territorio già venerdì 19 giugno a Canneto sull’Oglio, dove “Voglio Tornare Negli Anni ’90” sarà protagonista della Notte Bianca organizzata in Piazza Matteotti. Lo spettacolo prenderà il via alle 21.30 e sarà a ingresso gratuito. L’iniziativa è realizzata con il contributo di Regione Lombardia. Il 19 giugno il format farà addirittura “doppietta” nel comprensorio. Oltre all’appuntamento di Canneto sull’Oglio, infatti, “Voglio Tornare Negli Anni ’90” sarà protagonista anche a Martignana di Po, dove andrà in scena al Martignana Beach, presso il Campo Sportivo Comunale “Fulvio Guerra” di via Cadeferro.

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