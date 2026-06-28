Zaimovic diventa medico titolare a Villastrada e Campitello

Amir Zaimovic inizierà la propria attività come medico di medicina generale titolare a Villastrada di Dosolo e Campitello di Marcaria dal 1° luglio, negli stessi ambulatori attualmente in uso. Pertanto, dalla stessa data cesserà l’attività di medico di medicina generale incaricato provvisorio.

I pazienti in carico di Amir Zaimovic al 1°luglio saranno assistiti automaticamente dal medico stesso senza dover procedere alla scelta; rimane comunque salva la possibilità di effettuare la scelta di un altro medico tra quelli disponibili nell’ambito territoriale di riferimento, utilizzando in via preferenziale il canale online attraverso il proprio fascicolo sanitario elettronico, collegandosi al sito www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it. Per info è possibile contattare il numero verde 800 318 318. Questa modalità è da considerarsi preferenziale.

In alternativa, qualora si fosse impossibilitati a completare la procedura online, è possibile recarsi negli sportelli dell’ufficio Gestione Assistiti di ASST Mantova:

VIADANA – Largo De Gasperi, 7: aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00;

CAMPITELLO – via Rossini, 10: aperto il mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30;

BOZZOLO – via XXV Aprile, 71: aperto il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

In aggiunta, è possibile presentarsi in qualsiasi farmacia del territorio di ATS della Val Padana.

Si ricorda che è necessario presentarsi agli sportelli:

di persona, munito di tessera sanitaria e documento di identità;

tramite persona delegata munita di delega compilata a cura dell’interessato, tessera sanitaria e documento di identità del delegante e del delegato.

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