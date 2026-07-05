Il casalese Luigi Galli nuovo delegato provinciale LND Cremona

Il movimento calcistico provinciale ha un nuovo Delegato. A partire da mercoledì 1° luglio, con l’apertura ufficiale della Stagione Sportiva 2026-2027, è Luigi Galli a guidare la Delegazione Provinciale di Cremona della Lega Nazionale Dilettanti. Una figura che unisce una profonda conoscenza del calcio di campo all’esperienza maturata nei numerosi incarichi ricoperti in ambito sportivo, educativo e amministrativo.

“In primo luogo, desidero ringraziare il Presidente del Comitato Regionale Lombardia Valentina Battistini per la fiducia accordatami con questa nomina. Provo grande orgoglio e, al tempo stesso, avverto la responsabilità di un ruolo che mi vedrà operare esclusivamente nell’interesse delle società e di tutte le persone che, ogni fine settimana, fanno battere il cuore di questo movimento. Un movimento che svolge una funzione etica, educativa e sociale di straordinaria importanza per il nostro territorio”, ha dichiarato Galli, che insediandosi negli uffici di via Morbasco rappresenterà le oltre 80 società impegnate nelle competizioni dilettantistiche e giovanili della provincia.

Galli raccoglie il testimone dal Consigliere regionale Marco Fiameni, che nella Stagione Sportiva 2025-2026 ha ricoperto anche il ruolo di Reggente della Delegazione Provinciale e che proseguirà il proprio impegno istituzionale all’interno del C.R.L.

Nato a Casalmaggiore nel 1959, dopo una significativa carriera da portiere nei campionati Interregionali, Galli ha intrapreso il percorso da allenatore nel settore giovanile della Cremonese, entrando successivamente, in più occasioni, anche nello staff tecnico della prima squadra grigiorossa nei campionati di Serie C2 e C1. Ha quindi allenato in Serie D, diretto il settore giovanile del Fiorenzuola (tra il 2010 e il 2018, con una seconda parentesi nelle ultime stagioni) e quello del Crema 1908 nel 2022, oltre a collaborare con importanti realtà professionistiche lombarde ed emiliane.

Parallelamente all’attività calcistica, ha insegnato per molti anni Scienze Motorie e Sportive nelle scuole secondarie di secondo grado. Ha inoltre ricoperto l’incarico di Assessore all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Vescovato (CR) e nel 2006 ha pubblicato il libro di narrativa ”Il verde degli occhi”, edito da Battei.

Ora una nuova sfida dirigenziale al servizio della Lega Nazionale Dilettanti, con l’obiettivo di accompagnare e sostenere la crescita del movimento calcistico provinciale.

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