Padania Acque: Lanfranchi ancora nella Giunta esecutiva di Confservizi Lombardia

Padania Acque si conferma un punto di riferimento strategico nel panorama delle utilities lombarde. L’Amministratore Delegato Alessandro Lanfranchi è stato riconfermato, per il terzo mandato consecutivo con scadenza nel 2030, membro della Giunta Esecutiva di Confservizi Cispel Lombardia e coordinatore della Commissione Acqua.

Il rinnovo delle cariche è avvenuto nei giorni scorsi, a Milano nella cornice della Triennale, in occasione della 50esima Assemblea annuale dei soci, che ha inoltre riconfermato alla presidenza dell’associazione Yuri Santagostino (Presidente di Gruppo CAP).

La nomina di Lanfranchi ai vertici regionali consolida il ruolo da protagonista di Padania Acque all’interno del modello di rete delle aziende di pubblica utilità, valorizzando il percorso di crescita e l’eccellenza gestionale espressa dal territorio cremonese nel comparto del servizio idrico integrato.

«Accetto questa riconferma con orgoglio e con un profondo senso di responsabilità, dichiara l’AD Lanfranchi. Rappresentare il comparto idrico in una realtà autorevole come Confservizi Lombardia, che unisce oltre 160 aziende pubbliche, significa continuare a guidare il settore verso le grandi sfide della transizione ecologica, della resilienza climatica e degli investimenti infrastrutturali. Questo risultato non è un riconoscimento personale, ma è il frutto dell’ottimo lavoro di squadra di tutta la governance e della struttura di Padania Acque, un modello gestionale che da Cremona continua a portare valore, competenze e innovazione a livello regionale».

L’Assemblea annuale è stata anche l’occasione per fare il bilancio del mandato quadriennale 2022-2026 di Confservizi Cispel Lombardia, l’associazione che dal 1979 rappresenta le aziende regionali attive nei settori del servizio idrico, dell’igiene urbana, dell’energia, del trasporto pubblico, delle farmacie e dell’edilizia residenziale. Un network fondamentale che favorisce lo scambio di know-how e il confronto normativo, tecnico e industriale, all’interno del quale Padania Acque continuerà a presidiare i tavoli decisionali a tutela dell’acqua pubblica e della qualità del servizio offerto ai cittadini.

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