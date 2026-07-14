Po, cauta navigazione da Cogozzo al confine con Veneto ed Emilia-Romagna

Ordinanza di cauta navigazione rivolta alle unità nautiche a motore in transito sul tratto mantovano del fiume Po tra Cogozzo e Quatrelle di Sermide e Felonica sino a valle al confine con il Veneto e l’Emilia-Romagna.

Il provvedimento emesso dalla Provincia di Mantova, si è reso necessario per evitare l’insorgenza di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, in considerazione del perdurare delle condizioni critiche dei livelli idrometrici e con conseguenti difficoltà di navigazione del fiume Po.

L’ordinanza resterà in vigore fino a nuova comunicazione in merito da parte di A.I.Po – Direzione Navigazione Interna.

Una disposizione analoga a quella emessa dall’amministrazione provinciale virgiliana, era stata diramata per i tratti del fiume Po dal Ponte della Becca (Pavia) fino alla località di Mortizza (Piacenza) e da valle della Conca di isola Serafini (Piacenza) fino a località Papozze di Rovigo a causa dell’attuale situazione di criticità idraulica e meteorica dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po – Direzione Navigazione Interna – Ispettorato di Porto della Regione Emilia-Romagna – Uffici di Boretto.

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