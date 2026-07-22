Sostenibilità, Cial porta ‘Ogni Lattina Vale’ sulle spiagge di Salerno e della Calabria

(Adnkronos) – Sulle spiagge di Salerno e della Calabria arriva il progetto di Cial, il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio ‘Ogni Lattina Vale’. Si tratta di una iniziativa internazionale dedicata alla raccolta e al riciclo delle lattine per bevande in alluminio nei contesti ‘fuori casa’, realizzata anche grazie al supporto di Coca-Cola Italia. L’obiettivo è semplice e concreto: intercettare le lattine proprio nei luoghi in cui vengono consumate – come gli stabilimenti balneari – e facilitare il gesto della raccolta differenziata anche durante il tempo libero.

A Salerno, il progetto ha coinvolto circa 30 stabilimenti balneari in collaborazione con Salerno Pulita, attraverso la distribuzione di raccoglitori dedicati e materiali informativi per i bagnanti, supportati da una campagna di comunicazione su TV e radio locali, social e stampa. L’iniziativa si affianca a quanto già avviato in Calabria, dove ‘Ogni Lattina Vale’ è stato realizzato nei lidi dei Parchi Marini Regionali, con il patrocinio della Regione Calabria, coinvolgendo numerosi stabilimenti balneari e comunità locali lungo la costa.

Nei Parchi Marini Regionali, il progetto si è inoltre integrato con un percorso itinerante di sette tappe realizzato grazie a Mavisto (MareVisione Sostenibilità), un’imbarcazione confiscata ai trafficanti di migranti e restituita alla collettività attraverso un percorso di riconversione sociale e ambientale. Oggi Mavisto promuove la cultura della sostenibilità e della tutela del mare, offrendo al contempo opportunità di inclusione e formazione a ragazzi in situazioni di fragilità. Un’azione che ha rafforzato la presenza del progetto nel Sud Italia, trasformando le spiagge in luoghi di sensibilizzazione ambientale e partecipazione attiva.

‘Ogni Lattina Vale’ è la declinazione italiana del programma internazionale Every Can Counts, attivo oggi in 21 Paesi, con l’obiettivo di promuovere il valore dell’alluminio come materiale riciclabile al 100% e all’infinito. Il progetto punta a portare il messaggio del riciclo nei luoghi di consumo – eventi, festival, spazi pubblici e turistici – utilizzando strumenti semplici, immediati e ad alta visibilità per coinvolgere pubblici diversi, in particolare i più giovani. In Italia, ‘Ogni Lattina Vale’ è coordinato da Cial e si avvale della collaborazione di partner istituzionali e aziendali per ampliare la diffusione sul territorio e migliorare la raccolta delle lattine anche fuori casa. Le iniziative sul territorio si inseriscono in un contesto nazionale particolarmente positivo. Nel 2025, in Italia, il tasso di riciclo delle lattine per bevande in alluminio ha raggiunto il 92,8%, uno dei livelli più alti in Europa e in linea con i migliori sistemi basati sul deposito cauzionale. Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra cittadini, Comuni e operatori della filiera, che ha permesso di avviare a riciclo 65.000 tonnellate di imballaggi in alluminio, evitando oltre 460.000 tonnellate di CO₂ e generando un significativo risparmio energetico.

Nonostante le performance elevate, la raccolta delle lattine nei contesti di consumo fuori casa rappresenta ancora una delle sfide più rilevanti per avvicinarsi all’obiettivo del 100% di riciclo. È proprio su questo fronte che si concentra ‘Ogni Lattina Vale’, trasformando momenti di svago – come una giornata al mare – in occasioni concrete di partecipazione attiva e responsabilità ambientale.

”Portare ‘Ogni Lattina Vale’ sulle spiagge di Salerno e della Calabria significa rafforzare il legame tra territorio, cittadini e buone pratiche ambientali, accompagnando il gesto della raccolta differenziata anche nei momenti di svago. Le alte percentuali di riciclo che il nostro Paese raggiunge dimostrano quanto il sistema funzioni, ma per crescere ulteriormente è fondamentale intervenire proprio nei contesti fuori casa”, dice Stefano Stellini, Direttore Generale di Cial. ”Grazie alla collaborazione con enti locali e operatori del territorio possiamo rendere il riciclo sempre più semplice, immediato e accessibile, trasformando ogni lattina raccolta in una risorsa concreta per l’ambiente”.

“Con il nostro supporto vogliamo contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza sul valore del riciclo”, commenta Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director di Coca-Cola HBC Italia. “Il riciclo delle lattine in alluminio vuote è un esempio concreto di come un imballaggio, se correttamente conferito nella raccolta differenziata, potrebbe avere una nuova vita. Promuovere questo messaggio nei luoghi di consumo, come le spiagge, significa incoraggiare comportamenti virtuosi e sostenere un modello sempre più responsabile per l’uso delle risorse.”