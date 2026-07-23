Vitari (Lega): “100.000 euro per il campo da rugby Dante Bacchi di Casalmaggiore”

“Con un mio emendamento all’Assestamento di Bilancio di Regione Lombardia abbiamo destinato 100.000 euro al Comune di Casalmaggiore per il cofinanziamento dell’intervento di manutenzione straordinaria del campo da rugby ‘Dante Bacchi’ nella frazione di Casalbellotto.” Lo dichiara il Consigliere regionale della Lega Riccardo Vitari. L’intervento prevede uno stanziamento di 100.000 euro per il 2027 a sostegno dell’opera, attraverso uno specifico articolo aggiuntivo all’Assestamento di Bilancio.

“Lo sport rappresenta un presidio educativo e sociale fondamentale, soprattutto nei territori. Investire negli impianti significa offrire a giovani, famiglie e associazioni luoghi sicuri e adeguati dove praticare attività sportiva e rafforzare la coesione della comunità”, spiega Vitari. Che aggiunge: “Con questo finanziamento Regione Lombardia conferma la propria attenzione verso le amministrazioni locali e verso quelle realtà che ogni giorno, grazie al volontariato e all’impegno delle società sportive, svolgono un ruolo prezioso per il territorio”.

“L’obiettivo è consentire al Comune di Casalmaggiore di realizzare un intervento atteso e importante, garantendo il necessario cofinanziamento regionale e procedure amministrative semplificate per accelerarne l’attuazione”, conclude il consigliere regionale della Lega.

Commenta il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni: “Ringrazio per la sensibilità il consigliere Riccardo Vitari e tutto il Consiglio Regionale per questo importante contributo che consentirà di ampliare in lunghezza il campo per l’asd Rugby Casalmaggiore per disputare il campionato di serie B e per migliorare l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso a persone con disabilità”.

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