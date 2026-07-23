Atletica, Casalmaggiore capitale dei lanci con il raduno Fidal

Atletica: l’impianto”Paolo Corna” di Casalmaggiore ospiterà, dal 28 al 31 luglio, il primo dei quattro Raduni Tecnici Estivi organizzati dal Comitato Regionale FIDAL Lombardia. L’appuntamento inaugurale sarà dedicato al settore lanci e vedrà la partecipazione dei migliori atleti lombardi delle categorie Allieve/i e Juniores M/F.

Le attività si svolgeranno presso il Campo Scuola “Paolo Corna”, recentemente rinnovato grazie all’intervento dell’Amministrazione comunale, mentre atleti e tecnici alloggeranno all’EcoOstello Interflumina – Cascina Sereni.

Quello di luglio sarà il primo di quattro raduni tecnici estivi promossi dal Comitato regionale lombardo della FIDAL. Nel mese di agosto seguiranno altri tre appuntamenti dedicati alle discipline della velocità, degli ostacoli e delle prove multiple.

“Si tratta – spiega Carlo Stassano – di una grandissima opportunità di confronto tecnico anche per gli allenatori dell’Interflumina, meravigliosa occasione per approfondimenti anche organizzativi in vista degli importanti eventi interregionali e nazionali in programma a Casalmaggiore nei mesi di settembre e ottobre.”

Dal 1° settembre, infine, il Campo Scuola tornerà ad animarsi con la ripresa degli allenamenti per tutti gli atleti.

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