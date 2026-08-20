Oglio Po, 50mila euro per l’Officina Territoriale per Giovani, Innovazione e Comunità

Un finanziamento di 50mila euro per sostenere un progetto rivolto ai giovani e allo sviluppo del territorio dell’Oglio Po. È quello ottenuto dall’Azienda Speciale Consortile Oglio Po (ASCOP) nell’ambito dell’intervento SRG07 – Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e Smart Villages del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Lombardia 2023-2027, promosso dal GAL Terre del Po 2.0.

Il progetto si chiama “L’HUB – Officina Territoriale per Giovani, Innovazione e Comunità” e rappresenta una delle prime esperienze di Smart Village nel territorio dell’Oglio Po. L’obiettivo è favorire nuove opportunità per le giovani generazioni attraverso la collaborazione tra istituzioni, imprese, scuole e Terzo Settore, utilizzando anche le tecnologie digitali.

SPAZI E OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare luoghi nei quali i giovani possano incontrarsi, formarsi, sviluppare idee imprenditoriali e partecipare alla crescita del territorio. Il progetto prevede attività di animazione territoriale e laboratori partecipativi, con quattro WorkGroup dedicati allo sviluppo di comunità, alla comunicazione sociale e al marketing territoriale, all’orientamento al lavoro e all’autoimprenditorialità, oltre che a cultura, creatività e attività giovanili.

Sul piano degli spazi, sono previsti ambienti destinati a coworking, FabLab, Digital Hub, sale multimediali e laboratori di innovazione sociale. Il progetto individua un Hub a Viadana, presso la Fondazione Villaggio del Ragazzo, e uno Spoke a Casalmaggiore, nell’area dell’ex Macello.

Il finanziamento ammonta a 50mila euro di spesa pubblica complessiva ed è sostenuto dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) attraverso il Complemento di Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC della Regione Lombardia 2023-2027. La fonte ufficiale indica una partecipazione finanziaria dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione Lombardia.

IL PARTENARIATO

Il progetto è promosso da ASCOP insieme a un partenariato che riunisce enti pubblici, imprese, scuola e Terzo Settore. Partner effettivi sono la Fondazione Villaggio del Ragazzo e il Comune di Casalmaggiore. Tra i partner associati figurano invece il Comune di Viadana, il Comune di Commessaggio, CSV Lombardia Sud ETS, Iter BI Consulting, l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Sanfelice”, AMURT Italia ODV e Palm S.p.A. Società Benefit.

Il progetto punta a costruire un modello di collaborazione stabile, nel quale giovani e soggetti del territorio possano contribuire alla progettazione di nuove opportunità e iniziative per lo sviluppo dell’Oglio Po, andando oltre la durata del finanziamento.

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