Smart Senior, a Casalmaggiore un corso gratuito per imparare a usare lo smartphone

La tecnologia può sembrare complicata, ma non è mai troppo tardi per imparare. E, soprattutto, non è mai troppo tardi per sentirsi più vicini agli altri. È questo lo spirito di “Smart Senior: digitale senza età”, il ciclo di incontri promosso da ACLI Casalmaggiore, in collaborazione con FAP ACLI, pensato per accompagnare i senior alla scoperta delle possibilità offerte dal cellulare e dal mondo digitale.

Il corso è gratuito ed è destinato ai soci ACLI. Chi ancora non fosse in possesso della tessera, può richiederla contestualmente all’iscrizione al corso. “Il corso è a numero chiuso, proprio per garantire ai partecipanti un ambiente accogliente, dove poter imparare con calma, fare domande, provare e riprovare senza timore di sbagliare” spiega Daniela Raineri, operatrice ACLI.

Durante gli incontri si parlerà, in modo semplice e concreto, di gestione dei contatti, sveglie e promemoria, applicazioni di messaggistica, videochiamate, social media, navigazione e archiviazione delle fotografie: strumenti ormai entrati nella vita quotidiana, ma che per molte persone possono rappresentare ancora una barriera.

Perché imparare a usare uno smartphone non significa soltanto imparare a premere dei tasti. Significa poter vedere il volto di un nipote lontano, ricevere una fotografia, ritrovare una persona cara, chiedere aiuto, organizzare una giornata, sentirsi più autonomi e meno soli. “La tecnologia non dovrebbe creare distanza, ma accorciare le distanze. Ed è questo il vero valore dell’iniziativa: trasformare il digitale da ostacolo in strumento di relazione, autonomia e partecipazione.” continua Daniela.

In una società in cui sempre più servizi, informazioni e occasioni di relazione passano dallo smartphone, acquisire competenze digitali significa anche non sentirsi esclusi e poter continuare ad essere protagonisti della propria vita, con la curiosità e la voglia di imparare, che non hanno età.

“Non si è mai troppo grandi per imparare qualcosa di nuovo. E non si è mai troppo grandi per scoprire un modo nuovo di restare vicini alle persone che amiamo” conclude l’operatrice. Gli incontri si terranno presso ACLI Casalmaggiore, Via Favagrossa 25, Casalmaggiore (CR) nelle date 22 settembre – 29 settembre – 6 ottobre – 13 ottobre – 20 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 11.30. Info e iscrizioni sarà necessario contattare il numero di telefono 3793947072. L’invito è rivolto a tutte le persone che desiderano avvicinarsi al digitale con maggiore sicurezza, senza vergogna e senza paura di chiedere: perché ogni domanda è un passo verso una maggiore autonomia e ogni nuova competenza può diventare un ponte verso gli altri.

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