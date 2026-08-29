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Aurora Ramazzotti cambia (di nuovo) casa a Milano: “Spese insostenibili”

(Adnkronos) –
Aurora Ramazzotti è alle prese con un nuovo trasloco. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha raccontato sui social il motivo per cui lei e il marito Goffredo Cerza hanno deciso di cambiare dopo due anni dall’ultimo trasferimento. “Credetemi stavamo benissimo in quella casa. Dimensione e zona si adattavano perfettamente al nostro stile di vita col bimbo”, ha esordito l’influencer, prossima concorrente di Ballando con le stelle.  

La decisione, tuttavia, sarebbe stata dettata dai costi dell’immobile: “Siamo in affitto e ci è capitato di andare a vivere in una casa mai abitata prima. Di cui non si potevano stimare le spese accessorie. Nel corso di questi due anni sono salite a una cifra non più sostenibile e il canone era già molto alto”, ha spiegato l’influencer, quindi “ci siamo guardati attorno per necessità”.  

Fortunatamente la nuova casa è stata trovata in fretta ma la coppia ha dovuto prendere presto una decisione perché “il mercato immobiliare è molto veloce qua a Milano, abbiamo dovuto decidere in una settimana”. Ramazzotti che si definisce “cintura nera di traslochi” ha così affrontato l’ennesimo cambio di casa. Un trasloco arrivato in un periodo molto intenso della loro vita: la nuova casa è stata scelta infatti “il mese prima del matrimonio”, avvenuto lo scorso 4 luglio in Sicilia.  

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