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Cronaca

Idrovolante si ribalta nel lago di Montedoglio in Toscana: illeso pilota 52enne originario di Torricella del Pizzo

L'uomo è riuscito a uscire autonomamente dalla cabina del velivolo. Il 52enne stava partecipando a Gidro 2026, il Giro d'Italia in idrovolante

Un veicolo che partecipa al Gidro 2026 (foto Facebook)
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Paura sul lago artificiale di Montedoglio, nel territorio di Pieve Santo Stefano, nell’aretino, in Toscana, dove un idrovolante si è ribaltato durante la fase di ammaraggio. A bordo c’era un uomo di 52 anni, Angelo Bonardi, originario di Torricella Del Pizzo, rimasto fortunatamente illeso.

Il pilota è riuscito a uscire autonomamente dalla cabina del velivolo. Il 52enne stava partecipando a Gidro 2026, il Giro d’Italia in idrovolante.

L’uomo era decollato proprio dal campo volo di Sansepolcro ed era diretto verso il lago di Montedoglio. Durante l’ammaraggio, per cause da accertare, l’idrovolante avrebbe toccato la superficie del lago con la parte anteriore, per poi ribaltarsi. Nonostante la dinamica dell’incidente, il pilota non ha riportato ferite ed è riuscito a lasciare l’abitacolo senza l’aiuto dei soccorritori.

Resta dunque soprattutto lo spavento per il 52enne cremonese, impegnato nella manifestazione dedicata agli appassionati del volo e degli idrovolanti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le cause dell’avaria.

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