Progetti cultura, da Regione oltre 2 milioni per il territorio cremonese

Oltre 2 milioni per 3 progetti: questo quanto assegnato al territorio cremonese nell’ambito del bando regionale Progetti Integrati della Cultura per il periodo 2026-2029, promosso da Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Cariplo.

Nel dettaglio, alla città vanno 632.666 euro per il progetto di riqualificazione di Palazzo Affaitati-Magio, un altro milione servirà al recupero dell’ex Cinema Italia di Piadena Drizzona, destinato a ospitare servizi e attività culturali per la comunità, e 537.432 euro saranno destinati all’Hub culturale di Gussola.

Regione Lombardia ha pubblicato in queste ore la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento: 23 iniziative incentrate sul recupero e la riqualificazione di edifici pubblici destinati a usi culturali. L’obiettivo è ampliare l’offerta di questa categoria di servizi sul territorio, attivando collaborazioni interdisciplinari e attraendo investimenti, anche tramite partenariati pubblico privati.

Le province interessate sono: Bergamo (3 milioni per 4 progetti); Brescia (oltre 2,5 milioni per 3 progetti); Como (oltre 1,5 milioni per 2 progetti); Cremona (oltre 2 milioni per 3 progetti); Lecco (oltre 710.000 euro per 1 progetto); Mantova (oltre 2,4 milioni per 3 progetti); Milano (oltre 2 milioni per 3 progetti); Pavia (525.000 euro per un progetto) Sondrio (oltre 963.000 euro per un progetto).

“Con queste risorse diamo ai territori la possibilità di recuperare edifici importanti per la loro storia e di metterli a disposizione dei cittadini” afferma l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso. “Una biblioteca più accessibile, un teatro che riapre, un museo con nuovi spazi significano più occasioni per leggere, studiare e partecipare alla vita culturale della propria comunità. È questo il risultato che vogliamo ottenere con i 18 milioni di euro stanziati da Regione”.

“La qualità di questi interventi si misurerà anche nella capacità di far vivere i luoghi dopo i lavori, con attività e servizi continuativi” continua l’assessore. “I 23 progetti finanziati prevedono investimenti complessivi per oltre 45,5 milioni di euro: un impegno che parte dal recupero del patrimonio e guarda al suo utilizzo negli anni. Ringrazio Fondazione Cariplo per la collaborazione e per l’affiancamento in questo percorso”.

“La collaborazione con Regione Lombardia si inserisce in una visione condivisa che riconosce nel patrimonio pubblico destinato alla cultura una risorsa strategica per lo sviluppo dei territori” sottolinea Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo. “Attraverso i Progetti Integrati della Cultura intendiamo sostenere percorsi che affianchino agli investimenti sugli immobili una progettazione capace di garantirne la piena valorizzazione, l’apertura alle comunità e la sostenibilità nel tempo. Mettere a sistema risorse, competenze ed esperienze significa creare le condizioni affinché questi luoghi possano diventare fattori di attrattività, coesione e crescita per l’intero territorio regionale”.

Gli interventi comprendono opere di restauro e recupero, adeguamento degli immobili a nuove funzioni, miglioramento dell’accessibilità, efficientamento energetico e realizzazione di spazi per attività culturali, artistiche e formative.

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