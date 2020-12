Meritocrazia e ruoli di responsabilità non sempre convivono serenamente nello stesso contesto sociale e professionale…

La consigliera regionale del Pd Antonella Forattini è stata eletta questo pomeriggio presidente della commissione speciale sulla situazione carceraria in Lombardia raccogliendo ben 72 voti. Succede a Gian Antonio Girelli che, nel frattempo, è diventato presidente della commissione d’inchiesta sul Covid-19.

“L’elezione di Forattini a larghissima maggioranza premia certamente la serietà con cui ha lavorato in questi due anni e mezzo, anche come segretario della commissione sanità” dichiara il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul. “Buon lavoro, quindi, alla collega Forattini e grazie a Gian Antonio Girelli per il buon lavoro fatto alla guida della in commissione carceri fino ad oggi. Tenere acceso un faro sulla condizione di chi vive e lavora negli istituti di pena lombardi è un dovere della politica che non si rassegna al facile slogan del rinchiudere il reo e buttar via la chiave.”