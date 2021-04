COLORNO – E’ passato quasi un mese da quando il giocatore del Rugby Viadana Ramiro Finco si trova ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, causa un malore sopraggiunto nella partita contro la Rugby Lazio. “Rama” durante queste settimane ha dato segnali di miglioramento che hanno consentito il suo spostamento dal reparto di terapia intensiva a quello di neurochirurgia.

La situazione clinica rimane comunque delicata, cosa che non ha lasciato indifferente il rugby italiano. In particolare la famiglia biancorossa del Rugby Colorno che sabato ha voluto far sentire il suo sostegno, uno dei valori cardine del mondo ovale, raccogliendo un fondo da destinare alla famiglia del giocatore.

L’assegno, del valore di 1000€, lo ha consegnato capitan Jacopo Sarto al capitano avversario Andrea Denti prima del calcio d’inizio del derby del Po.

“Abbiamo voluto fare qualcosa di diverso”, commenta il capitano biancorosso Jacopo Sarto. “Altre squadre per dimostrare il loro sostegno a Ramiro hanno indossato maglie e mostrato splendidi striscioni … Noi giocatori e staff del Rugby Colorno abbiamo deciso di raccogliere una somma da destinare a lui e alla sua famiglia. Spero che questo piccolo gesto sia di aiuto nella terribile situazione che stanno vivendo in questi giorni sia Rama che la sua famiglia, giunta a Roma dall’Argentina per stare al suo fianco”.

Forza Rama. #MaiMular

Manuel Piazza

