Con l’estate finalmente in arrivo, tutto è pronto per un inizio delmese all’insegna della riscoperta dei tanti tesori che abbiamo vicino casa: Pianura da scoprire torna a proporre le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali nelle due festività del 2 e6 giugno, con la possibilità di accedere con visite guidate a numerosi luoghi intrisi di storia e di arte, solitamente chiusi al pubblico.

Forti del successo della primissima apertura a inizio maggio, con oltre 1600 visitatori da tutta la Lombardia econ il patrocinio di Regione Lombardia l’associazione è pronta a riaprire le porte di numerose località poste tra le province di Bergamo e le aree confinanti delle province di Cremona e Milano, come indicato sulla mappa particolareggiata che potete trovare sul sito web dedicato.

Castelli e borghi in mezzo alla campagna, itinerari nel verde, raggiungibili anche in bici o per una piacevole gita fuori porta, possibilità di pranzare in agriturismi o in spazi aperti: ogni visitatore può scegliere il proprio percorso in autonomia, verificando le aperture e disponibilità nelle due giornate di giugno. Con l’occasione saranno disponibili anche percorsi specifici per famiglie e bambini, oppure vi sarà la possibilità di utilizzare audio guide scaricabili dal proprio cellulare, oppure ancora sarà possibile visitare mercati di collezionismo e antiquariato o i musei che hanno potuto riaprire.

Ricordiamo che per evitare assembramenti e formare gruppi contingentati è obbligatoria la prenotazione da effettuare telefonando o scrivendo al recapito indicato per ogni singola località. Per la sicurezza di tutti inoltre sarà obbligatoria la mascherina e il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro. Di seguito le località aderenti in ciascuna giornata:

MERCOLEDI 2 GIUGNO Località aperte. Tutti i dettagli su orari e prenotazioni su pianuradascoprire.it

Cavenago Castello

Malpaga (fraz. di Cavernago) Castello di Malpaga

Martinengo Borgo medievale

Pagazzano Castello e musei

Pandino Castello

Pumenengo Castello

Solza Castello

Treviglio Centro storico e museo verticale

Trezzo sull’Adda Castello

Urgnano Castello e borgo storico

DOMENICA 6 GIUGNO Località aperte. Tutti i dettagli su orari e prenotazioni su pianuradascoprire.it

Calcio – Tour dei murales

Cassano d’Adda – borgo storico

Malpaga (fraz. di Cavernago) – Castello di Malpaga

Cologno al Serio – borgo storico

Martinengo –Borgo medievale

Pagazzano –Castello e musei

Pandino –Castello

Pumenengo – Castello

Treviglio –Centro storico e museo verticale

Trezzo sull’Adda – Castello

Urgnano – Castello e borgo storico

Tutte le info come sempre sul sito www.pianuradascoprire.it dove trovate tutti i dettagli, gli orari, i costi e i percorsi delle visite guidate di ogni località, sia per la festività di mercoledì 2 giugno sia di domenica 6 giugno. È possibile anche contattare la segreteria organizzativa di Pianura da Scoprire, chiamando al numero 0363/301452 o all’indirizzo mail: info@pianuradascoprire.it. Ricordiamo che per evitare assembramenti e formare gruppi contingentati è obbligatoria la prenotazione da effettuare telefonando o scrivendo al recapito indicato per ogni singola località. Necessaria anche la mascherina e il distanziamento interpersonale.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata