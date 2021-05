Il progetto Activity.CR si amplia con l’apertura di un ulteriore sportello presso il Comune di Rivarolo de Re ed Uniti. Sarà infatti in data 3 giugno dalle ore 9 alle ore 13.00 che verrà aperto alla cittadinanza un ulteriore punto di accesso allo sportello lavoro presso il palazzo comunale di Rivarolo del Re ed Uniti. La richiesta, voluta fortemente dall’amministrazione comunale e trovando l’appoggio da parte del Consorzio Casalasco Servizi Sociali, verrà realizzata con il supporto dell’ente partner di progetto Mestieri Lombardia che metterà a disposizione l’operatrice Simona Bassi già conosciuta dai cittadini e dalle cittadine che hanno fruito degli sportelli di San Giovanni in Croce e Gussola. Lo sportello intende avvicinare le azioni previste dal progetto alla popolazione residente nei comuni dell’unione Foedus ma non solo e rispondere ai bisogni del territorio. Le attività che verranno svolte sono quelle di accoglienza e orientamento al lavoro e ricerca attiva, le persone accolte potranno confrontarsi con l’operatrice presente per valutare quali siano le possibilità sul territorio sia in termini di formazione che di lavoro in base alle proprie esperienze pregresse e inclinazioni personali. Lo sportello verrà gestito nel rispetto della normativa anti-Covid e per questo l’accesso sarà garantito su appuntamento. Le persone interessate all’attività potranno chiedere informazioni presso gli uffici comunali all’Assistente Sociale Rossana Lorenzi al numero 0375 534032 int. 5 o all’indirizzo e-mail servizisociali@uclfoedus.it oppure contattando i numeri 03721786314 int. 1 oppure 3404691081 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo cremona@mestierilombardia.it

