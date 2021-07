l M5S Lombardia ha organizzato un breve momento di contestazione nei confronti del centro Destra: diversi i consiglieri del gruppo, tra cui Marco Degli Angeli, che all’entrata di palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, hanno indossando dei camici bianchi. Il richiamo all’indagine per la frode in pubbliche forniture che vede coinvolto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è chiaro. Commenta Degli Angeli: “il Giudizio della magistratura su Fontana arriverà nei prossimi mesi, certo l’accusa per un amministratore pubblico è davvero molto grave. Il giudizio politico è però netto: il Presidente in carica non si è mostrato in grado di fare gli interessi dei lombardi e con questa inchiesta ha trascinato la Lombardia, come i suoi predecessori Maroni e Formigoni, nelle aule dei tribunali. Fontana di faccia da parte; i lombardi meritano una guida al di sopra di ogni sospetto”. Per il consigliere pentastellato la fase post Covid e il rilancio della regione necessitano di una presidenza assolutamente concentrata e costantemente presente. “L’avvio di un procedimento a carico di Fontana, per forza di cose, potrebbe distrarre da un compito che si preannuncia già alla vigilia difficile e gravoso. Proprio per questo – conclude Degli Angeli – chiediamo al Presidente di dimettersi così da garantire alla Lombardia il rilancio che merita. Da parte nostra continueremo a contestare questo centro Destra che non pensa ai lombardi”.

