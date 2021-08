Giuseppe Conte è stato eletto nuovo presidente del Movimento 5 stelle. L’ex premier ha raccolto il 92,8% dei consensi tra i 67.064 votanti (su 115mila aventi diritto). Il consigliere comunale di Cremona del M5s Luca Nolli spiega: “Avevamo bisogno di un rinnovamento del Movimento, oltre che di una persona forte e carismatica alla guida. L’obiettivo a breve termine è quello di riorganizzare il M5s soprattuto per quanto riguarda i gruppi locali”.

Marco Degli Angeli, consigliere regionale pentastellato, aggiunge: “Conte ha già annunciato la sua presenza a settembre in un tour nel nord italia che comprenderà anche la Lombardia per spiegare la nuova agenda del Movimento. Un tour nel quale incontrerà anche gli impirenditori, categoria che magari fino ad oggi non ha compreso alcune nostre posizioni”. “con Conte – ha concluso Degli Angeli – ci sarà così un nuovo cambio di marcia che dà freschezza e solidità alla nostra azione sul territorio”.

