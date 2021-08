“Nella programmazione della ripartenza del trasporto pubblico locale con orario invernale in coincidenza con la riapertura delle scuole, la vera grande assente è Regione Lombardia”. Lo afferma Antonella Forattini, consigliera regionale mantovana del Partito Democratico. “Come purtroppo accade su vari fronti – spiega Forattini – in Lombardia i territori sono stati lasciati soli nel trovare un modo di far quadrare una situazione complessa con non pochi distinguo tra provincia e provincia, oltre a problematiche diffuse su ampia parte del territorio regionale”.

“Nel Mantovano, per esempio, uno dei problemi maggiore è la scarsa presenza di operatori privati di noleggio bus a cui rivolgersi per supportare il trasporto scolastico; una criticità che riguarda anche altre province come Cremona, Brescia e Bergamo dove, infatti, verrà applicato il doppio turno di ingresso a scuola. Sarebbe stato, quindi, utile un coordinamento regionale, una regia che aiutasse a superare queste criticità diffuse. In Emilia Romagna e Veneto è stato fatto. In Lombardia, invece, siamo stati costretti ad andare in ordine sparso”.

“Detto questo, la prospettiva che si sta delineando di un solo doppio turno a settimana mi sembra una soluzione accettabile, che non mette eccessivamente in difficoltà studenti, genitori e insegnanti. Ringrazio Apam, la Prefettura e direttori degli istituti scolastici per lo sforzo compiuto nell’arrivare a questa soluzione”.

“Sempre sul fronte scuola – aggiunge la consigliera PD – è positiva, anche se tardiva, la decisione sui tamponi gratuiti ai docenti non vaccinati. Chiedevamo da tempo questo intervento anche se – ricordo – è fondamentale continuare a insistere sulla promozione della campagna vaccinale, cercando di sensibilizzare e rassicurare chi ancora non si è convinto dell’utilità del vaccino, tanto più se si tratta di operatori di un settore delicato come quello della scuola”.

