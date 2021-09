Nuove scintille in Regione Lombardia tra Lega e Movimento pentastellato, il tema è la caccia. “Per Salvini e la Lega ogni tema è oggetto di propaganda, dal nucleare alla caccia. La realtà è che Regione Lombardia ha un’impostazione unica in Italia in ambito venatorio, che non può che produrre inefficienze e storture. Prima su tutte l’assenza di un Piano Faunistico Venatorio Regionale. Non stupisce che la Giunta sia eterodiretta da Salvini e dalla sua campagna elettorale, che dall’esterno ne detta tempi e provvedimenti. L’attività venatoria al pari di qualsiasi altra istanza meritano capacità e rispetto, cosa che la Lega non è assolutamente in grado di garantire. Motivo per cui, a fronte di tanta conclamata inadeguatezza, il Movimento Cinque Stelle presenterà una mozione di censura, volta a chiedere le dimissioni dell’assessore Fabio Rolfi» così il Consigliere Regionale Simone Verni, commenta le difficoltà palesate dalla Giunta Regionale in materia di caccia, dopo che il TAR ha accolto il ricorso delle associazioni fino al 7 ottobre la caccia in Lombardia”.

