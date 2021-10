Proroga dal 31 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 della scadenza per il pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Lo ha deciso Provincia di Mantova ritenendo prioritario ridurre, per quanto possibile, il forte disagio economico e sociale derivante dalle misure restrittive adottate dal Governo e da Regione Lombardia nel 2020 e nel 2021 per limitare la diffusione della patologia COVID-19. L’ente conferma così la volontà di intraprendere azioni amministrative a sostegno delle categorie più colpite e la proroga dei termini di alcuni adempimenti a carico dei cittadini va proprio in questo senso.

