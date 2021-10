Partiamo dagli aspetti positivi di una sconfitta che in apparenza è inappellabile ed a tratti difficile da leggere. Il punto di bonus agguantato in extremis, perso nella trasferta con la Lazio, può mitigare parzialmente la delusione anche perché sono state messe a segno quattro mete in una sfida in cui c’è stato poco possesso ed una condizione psicologica negativa dettata dal continuo inseguire e dal provare a difendere il fortino contro una squadra in piena confidenza. Il tabellone segnapunti, inoltre, ha ricordato in modo inesorabile il ritardo nello “score” dei ragazzi di coach Fernandez rispetto ai Lyons, come un’ombra, la salita da percorrere per ricucire il gap. Alcune prestazioni hanno sottolineato la personalità di chi, vedendo la nave affondare, mette tutto sè stesso per salvarla. E’ il caso di Lautaro Casado Sandri. Il terza centro è l’ultimo ad ammainare la bandiera. Stavile e Locatelli sono buone frecce in campo aperto e per l’idea di rugby in quel di Viadana possono dare un contributo importante. Gli utility back come Zaridze, Jannelli, Mateu, Modena e Massari, sono davvero “utility” al limite dell’intercabiabilità.

Quando Viadana a vacillato rischiando il tracollo, ha ritrovato le energie mentali, fisiche e caratteriali per rialzarsi, ma non è bastato.

Gli aspetti negativi si possono tranquillamente evitare in quanto i tasselli piacentini, più per merito proprio che per demerito degli avversari, si sono incastrati perfettamente con la difesa che ha retto nel momento della gara in cui era meglio non concedere punti ed abbrivio al Viadana, il buon feeling nelle fasi statiche hanno consolidato il possesso e permesso ai trequarti di esprimersi ad alto livello ed infine la giornata di grazia di alcuni atleti di coach Garcia.

Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – sabato 16 ottobre 2021

Peroni TOP10, IV giornata

Rugby Viadana 1970 v Sitav Rugby Lyons 26-35 (5-26)

Marcatori: p.t. 6’ m. Acosta (0-5), 11’ c.p. Ledesma (0-8), 14’ c.p. Ledesma (0-11),

16’ m. Bruno tr. Ledesma (0-18), 25’ c.p. Ledesma (0-21), 37’ m. Cuminetti (0-26),

39’ m. Zaridze (5-26); s.t. 43’ m. Locatelli tr. Ceballos (12-26), 45’ c.p. Ledesma

(12-29), 72’ m. Locatelli tr. Ferrarini (19-29), 75’ c.p. Ledesma (19-32), 77’ c.p.

Ledesma (19-35), 80’ m. Stavile tr. Ferrarini (26-35).

Rugby Viadana 1970: Mateu, Jannelli, Zaridze (63’ Quintieri), Modena, Massari,

Ceballos (63’ Ferrarini), Di Chio (51’ Gregorio), Casado Sandri, Wagenpfeil (cap.)

(66’ Denti And.- 70’ Gamboa), Stavile, Caila (38’ Locatelli), Schinchirimini, Galliano

M. (68’ Sassi), Denti Ant., Halalilo (64’ Fiorentini).

all. Fernandez, Gamboa.

Sitav Rugby Lyons: Via G; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A

(73’ Fontana); Portillo, Petillo (70’ Lekic), Cissè (54’ Bance); Salvetti (62’

Cemicetti), Janse van Rensburg; Scarsini (41’ Salerno), Rollero (70’ Cocchiaro),

Acosta (79’ Actis)

All. Garcia.

arb.: Manuel Bottino (Roma)

AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Filippo Vinci (Brescia)

Quarto Uomo: Maria Ausilia Paparo

Cartellini: 24’ Denti Ant. (Rugby Viadana 1970); 78’ Jannelli (Rugby Viadana

1970)

Calciatori: Ceballos (Rugby Viadana 1970) 1/3; Ferrarini (Rugby Viadana 1970)

2/2; Ledesma (Sitav Rugby Lyons) 7/10

Note: Giornata soleggiata, campo in ottime condizioni. Spettatori 500 circa.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 1; Sitav Rugby Lyons 4

Player of the Match: Ledesma (Sitav Rugby Lyons)

A. S.

© Riproduzione riservata