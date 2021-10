Nell’ambito del progetto “Estate insieme” realizzato con il contributo di Regione Lombardia per favorire la ripresa delle attività di gruppo rivolte ai minori, il Comune di Casalmaggiore e l’Associazione “Il Torrione sul Po” – soggetto convenzionato per la realizzazione di un programma di pubblica utilità presso il Museo Diotti – propongono fino al 30 ottobre una serie di attività gratuite nell’ambito della mostra “Strip! La grande avventura del fumetto americano”, curata da Giovanni Nahmias e dal Centro Fumetto “Andrea Pazienza”.

La mostra esplora la storia del fumetto americano, attraverso tavole originali di tutti i grandi autori di strisce del Novecento. Dai pionieri d’inizio secolo – inventori riconosciuti del linguaggio del fumetto – agli autori artisticamente e narrativamente più rivoluzionari, fino ai maestri di grande successo del fumetto comico e di avventura. Una galleria di personaggi celebri, come Krazy Kat, Buck Rogers, Tarzan, Dick Tracy, Pogo, Donald Duck, Snoopy, le cui avventure sono diventate classici del genere e risultano ancora sorprendenti per i lettori contemporanei. Ma anche una serie di generi, dagli animali parlanti, al fumetto realistico, dalla fantascienza, al western e al crime. Sullo sfondo le diverse tematiche della storia e della società americane del secolo scorso, viste attraverso il talento e l’umorismo dei più grandi cartoonist della storia del fumetto.

SCOLARESCHE – Per le classi di ogni ordine e grado sono disponibili n.10 laboratori gratuiti della durata di 2 ore circa. Le adesioni delle scolaresche interessate saranno accolte in ordine di arrivo, fino ad esaurimento della disponibilità, in giorni e orari da concordare con il Museo.

FAMIGLIE – La proposta si rivolge ai ragazzi anche individualmente: nel pomeriggio di sabato 23 ottobre proporremo infatti uno speciale laboratorio dell’Arte per Gioco dedicato al fumetto per ragazzi da 8 a 12 anni. L’attività si svolgerà dalle 15.30 alle 17.30. L’accesso è libero, ma poiché i posti saranno limitati, è preferibile prenotarsi per tempo.

Si ricorda che l’accesso alla mostra e lo svolgimento delle attività laboratoriali avverranno nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento del Covid-19. Per informazioni e prenotazioni si prega di rivolgersi al Museo Diotti al numero 0375 200416 (in orario di apertura) oppure di inviare una mail all’indirizzo r.ronda@comune.casalmaggiore.cr.it.

