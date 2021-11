L’associazione Il Coraggio di Vivere – ODV e la Terapia Intensiva Neonatale, Neonatologia e Nido di ASST organizzano un calendario ricco di iniziative per celebrare la Giornata Mondiale della Prematurità, che ricorre il 17 novembre di ogni anno.

Sabato 13 novembre, dalle 16 alle 18, al Bar Brasile di Via Chiassi, si terrà una merenda solidale con gli ex bimbi prematuri del reparto del Poma e le loro famiglie.

Mercoledì 17 novembre alcuni genitori volontari de “Il Coraggio di Vivere – ODV” saranno in reparto per consegnare doni alle famiglie dei prematuri ricoverati. Dalle ore 18 verranno illuminati di viola la fontana di Porta Pradella a cura del Comune di Mantova e la facciata dell’Ospedale Carlo Poma a cura dell’ASST.

Sabato 20 novembre, dalle 20,30, al Teatro Bibiena di Mantova spettacolo di musica e testimonianze per sensibilizzare la popolazione sul tema della prematurità e raccogliere fondi da destinare alle cure dei piccoli pazienti.

Domenica 21 in mattinata, il violinista Eugjen Gargjola terrà un concerto in Neonatologia per i bimbi degenti e i loro familiari.

Grazie alla richiesta della SIN-Società Italiana di Neonatologia, il 17 novembre anche il Palazzo della Regione di Milano sarà illuminato di viola a testimoniare l’attenzione di Regione Lombardia in merito alla prematurità

Tutte le iniziative legate alla Giornata Mondiale della Prematurità 2021 si svolgono con il Patrocinio di Comune, Provincia e ASST di Mantova.

La giornata viene celebrata a livello mondiale assieme ad EFCNI European Foundation for the Care of Newborn Infants e in Italia coordinata da Vivere Onlus. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti per sensibilizzare l’opinione pubblica in tema di nascite premature.

Sono circa il 7 per cento del totale dei bambini nati in Italia quelli prematuri (37° settimana di gestazione). Sono bambini fragili, bisognosi di cure, ma allo stesso tempo grandi guerrieri. Proprio grazie a queste giornate di sensibilizzazione si sono ottenuti significativi risultati a livello internazionale. Ad esempio il grande traguardo dell’apertura delle TIN ai genitori h24 che permette loro di essere, fin dai primi giorni, parte integrante nella cura dei bambini.

“Sostenere un neonato prematuro nella lotta per la vita – commenta il direttore Terapia Intensiva Neonatale, Neonatologia e Nido di ASST Mantova Valeria Fasolato – significa anche sostenere la famiglia nel lungo e difficile cammino fino alla dimissione. Dopo la dimissione inizia per il nucleo familiare una vita fatta di speranze e difficoltà, perché spesso questi neonati hanno bisogno di terapie domiciliari, fisioterapia, sostegno generale. Quest’anno ci siamo prefissati di portare la TIN all’attenzione di istituzioni e della popolazione mediante video, immagini del reparto, testimonianze di mamme inframezzate da momenti musicali e di comicità in poesia. Speriamo anche – conclude – di riuscire a raccogliere fondi per rendere l’ambiente della TIN più gradevole per i genitori cercando di dare colore al reparto grazie all’aiuto di alcuni esperti del settore”.

Elena Miglioli

