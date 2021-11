Tre progetti vincenti grazie alla consulenza di Casalasca Servizi e di Abstract per la riqualificazione dei borghi storici. Ad usufruire dei finanziamenti di Regione Lombardia saranno i comuni di Curtatone, Gazzuolo e San Martino dall’Argine, con tre diversi percorsi presentati dai sindaci di San Martino Alessio Renoldi e di Curtatone Carlo Bottani e dall’assessore all’Istruzione di Gazzuolo Patrizia Zangrossi.

In conferenza erano presenti, oltre agli amministratori, Lara Cavalli, Francesco Stringhini e Alessandra Braghini di Abstract e Filippo Bertolotti, dg di Casalasca Servizi. Nel complesso 1.9 milioni di euro di finanziamento per 2.2 milioni di interventi, con San Martino al secondo posto, Curtatone al 39esimo e Gazzuolo al 91esimo in Lombardia, tutti finanziati. I lavori dovranno partire a marzo 2022 e terminare entro dodici mesi dal via. Nel 2021 salgono così a 3.9 milioni di euro i contributi ottenuti grazie ad Abstract e Casalasca.

QUI I PROGETTI E I FONDI DESTINATI

QUI I TRE INTERVENTI NEL DETTAGLIO

G.G.

© Riproduzione riservata