Quel cappotto che non hai comprato a Natale perché costava troppo scontato magari può diventare un vero affare. Regione Lombardia (e lo stesso ha fatto l’Emilia Romagna) ha previsto, per l’anno 2022, l’avvio dei saldi invernali per mercoledì 5 gennaio. La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni; pertanto, termineranno sabato 5 marzo. In base all’articolo 116, comma 2 della l.r. n. 6/2010 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere), non sarà più possibile effettuare le vendite promozionali a partire da lunedì 6 dicembre 2021 (30 giorni prima dell’inizio dei saldi). Fino al 5 dicembre 2021 i negozi potranno comunque dare pubblicità alle vendite promozionali effettuate, con le modalità ritenute più opportune. Quindi dal giorno prima della befana, passeggiando per le vie dello shopping troverete sconti su capi di abbigliamento e non solo. Gli sconti, come sempre, saranno progressivi, ma non mancheranno le occasioni già dai primi giorni. A tutela di chi compra valgono sempre le stesse regole: accanto ai prodotti scontati va obbligatoriamente messo il prezzo di partenza e la percentuale di sconto. Non può esserci promiscuità tra prodotti in saldo e prodotti a prezzo invariato e il cliente ha diritto, previa presentazione dello scontrino, al rimborso dei capi difettosi. Valgono – Ça va sans dire – tutte le regole per la prevenzione del Covid, a tutela di tutti e per garantire a tutti acquisti in piena sicurezza.

N.C.

© Riproduzione riservata