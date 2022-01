“Al netto di come si è arrivati o si arriverà al rinnovo della concessione autostradale di A22 Spa, sicuramente l’iniziativa dei soci mantovani di concentrare sull’Asse Sud tutti i 110 milioni di euro previsti per il nostro territorio, fa emergere due importanti considerazioni”. A spiegarlo, a seguito della notizia apparsa sulla stampa locale riguardante la proposta di finanziare l’Asse Sud con i fondi previsti per il territorio mantovano, nell’ambito del rinnovo della concessione autostradale A22, sono Alberto Zolezzi, deputato del M5s e i consiglieri pentastellati di Regione Lombardia Andrea Fiasconaro e Marco Degli Angeli.

“Da una parte denota il tentativo di finanziare un’opera importante per il territorio che, come Movimento 5 Stelle, ci vede concordi. Dall’altro lato – proseguono i portavoce M5s – denota anche un ulteriore indebolimento del progetto autostradale Cremona-Mantova”.

Aggiungono Fiasconaro e Degli Angeli: “Secondo i luminari di Regione Lombardia tra i suoi vantaggi, l’autostrada Cr-Mn aveva quello di completare e realizzare l’Asse sud e i sovrappassi ferroviari. Ora, invece, dobbiamo costatare che con questa scelta i sovrappassi ferroviari verranno realizzati nell’ambito del raddoppio ferroviario, mentre l’Asse sud si propone di realizzarla con altri fondi e altri mezzi.”

“A questo punto – si domanda Fiasconaro – se tutti i problemi che avrebbe dovuto risolvere l’autostrada Cremona-Mantova abbiano già una potenziale soluzione, quali vantaggi possano derivare ancora da questo progetto? A mio avviso – chiosa -, rischia solo di creare ulteriori problemi invece di risolverli”.

Inoltre – precisa Degli Angeli -, stiamo sempre parlando di un’opera dove non c’è ancora nessuna certezza dei fondi per la sua realizzazione e di cui rimane il grande punto interrogativo riguardo la sua bancabilità.”

Il deputato Zolezzi conclude: “Se lo scenario che abbiamo di fronte è questo sarebbe più utile, a nostro avviso, prendere atto della situazione e sollecitare Regione affinché si concentri sulla possibilità di riqualificare la famosa SS10. Spendendo molto meno, invece di gettare dalla finestra, per motivi a noi ignoti, 25milioni di euro, soldi pubblici dei cittadini lombardi, per acquistare il progetto di un’opera senza capo né coda. Sarà fondamentale che A22 abbandoni logiche costruttive di altre autostrade (TIBRE, Cispadana, ecc.) per evitare il default e sottrarre risorse alle opere utili per il nostro territorio ”.

