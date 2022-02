Anche il prossimo weekend, sabato 5 e domenica 6 febbraio, i bambini della fascia d’età 5-11 anni potranno accedere in 30 centri vaccinali della Regione Lombardia senza prenotazione.

“Regione Lombardia – ha commentato la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti – in questo mese conclusivo della campagna massiva, compie un ulteriore sforzo organizzativo, grazie al generoso impegno del personale che lavora nei centri vaccinali, per venire incontro alle famiglie e offrire la possibilità di ricevere la somministrazione senza prenotazione.

Gli ultimi dati dei contagi tra la popolazione scolastica, più bassi tra gli adolescenti che sono più vaccinati, dimostrano sul campo l’efficacia del vaccino anche nell’evitare i contagi, e quindi a scongiurare i possibili sintomi a lungo termine post guarigione, oltre ai decorsi più gravi della malattia”.

Intanto sono arrivati a destinazione giovedì i furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, SDA, per la consegna di oltre 5.000 dosi di vaccini Moderna all’Ospedale Maggiore di Cremona.

Il corriere SDA, grazie ai 39 mezzi speciali, in collaborazione con l’Esercito Italiano, consegnerà oggi in Lombardia 170 mila dosi di vaccini portando a quasi 770 mila le dosi consegnate nella regione e a quasi 5 milioni le dosi consegnate in Italia dall’inizio del 2022. Il totale delle dosi consegnate, dall’inizio dell’anno ad oggi in provincia di Cremona, compresa la consegna odierna, è di oltre 25 mila vaccini.

Coinvolte nella fornitura anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Trentino Alto Adige, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto per un totale di 1 milione di dosi.

