Da sabato 12 febbraio a domenica 6 marzo 2022 il Museo Civico di Canneto sull’Oglio, in occasione della riapertura al pubblico, ospita la mostra Sericulture – My house is made of silk. Un percorso fra tradizione serica e arte contemporanea a cura del Collettivo Refe (Anna Bottoli, Natascia Consalvo, Chiara Furfari e Maria Tezza) e di AEMOC (Associazione Ecologica Museo Oglio Chiese) in collaborazione con il Museo Civico di Canneto sull’Oglio, Palazzo del BUE di Rivarolo Mantovano, l’Ecomuseo della seta e delle ruralità di Ortì (RC), l’Ecomuseo delle valli Oglio Chiese.

Espongono Carlo Balestreri, Lorenzo Scarpellini e Angela Viola.

La mostra pone le sue basi nel legame territoriale che sussiste tra la pratica dell’allevamento del baco per la produzione serica e il suolo delle province di Mantova e Cremona, dove sono ancora presenti le storiche filande.

La pratica dell’allevamento del baco da seta radica le sue antiche origini in Cina, probabilmente già nel VII millennio a.C. Nel tempo l’arte della produzione serica si diffonde prima verso il Giappone, la Corea e l’India, per giungere in Europa solo attorno al 550 a.C. Dal XII secolo l’Italia detiene il primato della manifattura della seta e, tra le regioni più attive sotto questo profilo, la Calabria si distingue per la produzione dei bozzoli e la loro trasformazione in seta grezza. La bachicoltura si configura come proficua fonte di reddito e di supporto all’economia agricola e alla produzione e commercio di tessuti. Con la Rivoluzione Industriale, l’allevamento del baco da seta ha un grande sviluppo, soprattutto nel nord Italia, per fornire le nascenti filande industriali di materia prima.

Ri-scoprire e valorizzare una pratica antica e radicata nel territorio attraverso testimonianze storiche e fotografiche; dare l’opportunità alla generazione degli adulti di ritrovare con orgoglio immagini, oggetti e luoghi familiari, a quella dei più giovani di aprire lo sguardo sulle preziose tradizioni autoctone; ancorare al presente – che mai come ora ha bisogno di informazione e sensibilizzazione – pratiche e usanze che riguardano il territorio italiano da oltre un millennio; guardare a tali pratiche attraverso gli occhi di un’arte giovane. Questi sono gli aspetti che delineano il carattere della mostra Sericulture – My house is made of silk, che avrà luogo dal 12 febbraio al 6 marzo presso il Museo Civico di Canneto sull’Oglio (Mantova) in Piazza Gramsci.