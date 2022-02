Con i suoi colori e i suoi sapori, il Carnevale fa tappa nei mercati di Campagna Amica e in agriturismo, accolto dagli agricoltori di Coldiretti con tante proposte, nel segno di una “mobilitazione della dolcezza” che in tutta Italia vede in campo agricoltori, cuochi contadini, “tutor delle lattughe”.

In provincia di Cremona, appuntamenti sono in programma in tutti i mercati di Campagna Amica del fine settimana. Si parte da Pizzighettone, presso il mercato del sabato mattina (in zona piazza d’Armi), che nell’occasione vestirà i colori del Carnevale e proporrà giochi e sorprese ai bambini.

Domenica mattina ci si sposta a Rivolta d’Adda, a pochi passi dal palazzo municipale: il mercato di Campagna Amica racconterà il Carnevale, puntando sull’allegra complicità dei bambini (che riceveranno in dono maschere da colorare) e dei buongustai (ai quali proporre i dolci tipici). Nel segno della festa, si approda martedì 1 marzo al mercato di Campagna Amica a Cremona, dalle ore 8 alle 12 presso il portico del Consorzio Agrario, in via Monteverdi, con la presenza della cuoca contadina che mostrerà come nascono le lattughe, poi offerte in dono ai cittadini. Allestimenti a tema, in omaggio al Carnevale, anche sugli altri mercati di Campagna Amica, da Casalmaggiore (il sabato in piazza Turati) a Soresina (il lunedì mattina nel cortile della Casa Perona, accanto alla Chiesa di San Siro).

Carnevale e “cibi in maschera” in arrivo anche negli agriturismi di Campagna Amica-Terranostra Cremona, con menu ad hoc, con piatti dedicati alla festa più pazza dell’anno: dal risotto con coriandoli di verdure alle immancabili frittelle dolci e salate, dalla polenta con Butòon de Pajàas (con salsicce tagliate a fetta di salame, che ricordano i larghi bottoni delle giubbe dei pagliacci) ai contorni con “filanti di verdure”.

Sfilate di dolci tipici, distribuzione gratuita di maschere da colorare, laboratori manuali a tema e menu ad hoc saranno proposti in tutta la Lombardia e in tutta Italia, con la regia degli agricoltori di Coldiretti-Campagna Amica. Il calendario completo è sul sito www.campagnamica.it

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata