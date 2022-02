Approvata all’unanimità dal Consiglio Provinciale la Prima variazione al Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024.

Per quanto riguarda le opere pubbliche ed in particolare le strade, nel 2022 cambiano gli importi per:

– nuova rotatoria per riqualificare l’incrocio tra la provinciale 50 e viale Lenin a Suzzara: da 900 mila euro si passa a 1 milione di euro di cui 850 mila saranno finanziati dal Comune di Suzzara e con fondi propri della Provincia per 150 mila euro

– la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale su vari tratti delle strade provinciale che da 400 mila euro sale a 1 milione di euro (coperta con fondi propri della Provincia)

Passando all’edilizia scolastica, nel 2024, variazioni importi per:

– nuova palestra del Greggiati che passa a 2.100.000 euro rispetto a 1.400.000 mila iniziale (1.700.000 euro saranno reperiti con candidatura a bandi nazionali e regionali e per 400.000 euro con contributo del Comune di Ostiglia

– adeguamento sismico dell’istituto Arco – Este di via Tasso 1 a Mantova: variazione di importo opera da 1 milione e mezzo di euro a 2.350.000 euro (finanziati con candidatura a bandi piano edilizia scolastica 2021 – 2023)

– adeguamento sismico istituto Pitentino di via Tasso: il costo da 1 milione e mezzo passa 2.200.000 euro e sarà finanziato con candidatura a bandi del Piano nazionale edilizia scolastica 2021 – 2023

– adeguamento sismico succursale del Pitentino di via Acerbi 45: i costi da 3 milioni di euro scendono a 2.300.000 euro (anche questo intervento sarà finanziato con la candidatura a bandi del Piano Nazionale edilizia scolastica 2021 – 2023

– adeguamento sismico succursale istituto Sanfelice di Viadana: da 1 milione di passa a 2 milioni (candidatura a bandi Piano nazionale edilizia scolastica 2021 – 2023)

Saranno anticipati dal 2023 al 2022 i seguenti interventi:

– adeguamento sismico lotto 2 dell’istituto Manzoni di Suzzara

– ristrutturazione con adeguamento sismico e riqualificazione energetica liceo Belfiore di Mantova

mentre viene posticipato dal 2023 al 2024:

– adeguamento sismico istituto superiore Strozzi di San Benedetto Po

Una novità è invece rappresentata dall’inserimento già quest’anno della manutenzione straordinaria del ponticello sul canale Parcarello e del manufatto scatolare a Gambarara finanziata dalla Provincia con fondi propri per 129.052 euro.

Il prossimo anno, tra gli interventi che inizialmente non erano previsti dal triennale delle opere pubbliche il ripristino e la valorizzazione del giardino della Casa del Mantegna (costo stimato 800.000 euro e candidato al PNRR) e il restauro e la valorizzazione del giardino di villa Strozzi a Palidano (anche questo candidato al PNRR e dal costo preventivato di 2 milioni di euro).

Vengono inseriti come nuovi acquisti nel 2022:

– la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva lotto 3 piano di monitoraggio ambientale nell’ambito del progetto “Mantua East Lombardy Inland Port Development: Cross Corridors Link” di 138.000 euro,

finanziati al 50% da risorse UE fondi CEF e per il resto con fondi propri della Provincia

– Servizio di sfalcio e disboscamento delle aree e pertinenze portuali di Valdaro a Formigosa del valore di 60.000 euro finanziato da Regione Lombardia e ricompreso nell’importo complessivo di un intervento presente nella programmazione dei lavori pubblici

– Servizio per la realizzazione rete di trasporto e di accesso in fibra con ampliamento videosorveglianza presso il porto di Valdaro (costo 95.555 euro)

finanziati da Regione Lombardia e ricompreso nell’importo complessivo di un intervento presente nella programmazione dei lavori pubblici

– Servizio informativo scouting e orientamento ai comuni su opportunità di finanziamento durata di 24 mesi (oltre eventuale rinnovo di 12 mesi) per euro 73.200 finanziato con fondi propri della Provincia

Via libera dal Consiglio Provinciale anche alla prima variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024 che tra l’altro comprende l’incremento dell’indennità del Presidente della Provincia e le risorse per il suo staff e l’incremento del finanziamento per la realizzazione della rotatoria tra la provinciale 50 e viale Lenin a Suzzara.

