Bocciata la mozione con cui il Movimento 5 Stelle chiedeva di tutelare la memoria delle tragedie poste in atto dai totalitarismi del Novecento. Dario Violi (M5S Lombardia): «Restiamo basiti dal modo in cui il Consiglio Regionale ha portato avanti il dibattito. Come Movimento Cinque Stelle continuiamo a ritenere utile, o quantomeno opportuno, che un’istituzione democratica non permetta ad alcuna associazione negazionista, di avere diritto di cittadinanza al suo interno, non un patrocinio, nemmeno gratuito, non una sala, non un minimo riconoscimento. Per noi non esistono vittime, genocidi o razzismi di serie a o di serie b. Ogni fatto storico ha medesima dignità. Con la nostra mozione chiedevamo il riconoscimento di valori delle istituzioni democratiche che rappresentiamo, valessero per tutti, in ogni momento.

Lo abbiamo chiesto da cittadini che non hanno alcuna necessità di strizzare l’occhio ad alcuna associazione. Noi siamo solo orgogliosi di rappresentare un istituzione, che riteniamo debba trattare tutti allo stesso modo. La nostra proposta voleva essere un valore aggiunto purtroppo, la maggioranza che governa il Consiglio regionale ha votato contro. Appoggiando esclusivamente la richiesta del Consigliere leghista Bastoni, coinvolto qualche mese fa nell’inchiesta giornalistica “Lobby Nera” che ne ha evidenziato le discutibili frequentazioni nell’ambiente dell’estrema destra milanese. Chiedevamo di non dimenticare, perché la storia è importante, così come la memoria. Evidentemente la maggioranza la pensa in maniera diversa e questo lascia parecchio perplessi» così il Consigliere regionale Dario Violi.

